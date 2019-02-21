وظائف شاغرة في جمعية رفاق الخيرية بحائل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الجميعة الخيرية لرعاية الأيتام بحائل “ رفاق ” ، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات.

وجاء ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:أخصائي علاقات عامةـ محاسب – أخصائي تقني.

وأوضحت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى- ألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة، ولا يزيد عن (45) سنة- أن يكون لديه الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم عليها- أن يكون متفرغاً للعمل بالجمعية- أن يكون من سكان مدينة حائل- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

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