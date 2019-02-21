لاعب يترك والدته من أجل برشلونة

ماجد محمد(صدى):

قرر النجم الفرنسي، أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، التخلي عن وكيلة أعماله، وهي والدته فيرونيكا، من أجل انتقاله إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض تجديد عقده مع ناديه الباريسي، حيث قام بتعيين وكيل أعمال جديد لإجراء مفاوضات جديدة مع النادي الكتالوني، لإمكانية الانتقال إليه.

وقالت مصادر إن “ فيرونيكا ” صعّبت من مهمة انتقال “ رابيو ” إلى عدة أندية، بسبب تصلب مواقفها في أكثر من مرة مع الأندية التي تنوي الظفر بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.