خلف الكواليس.. حقائق صادمة عن تحضير الطعام في بعض مطاعم جدة

نايف السالم(صدى):

فضح برنامج ” ما لم تر ” ، ما يجري خلف كواليس بعض مطاعم محافظة جدة، والتي تتدنى فيها مستوى النظافة بل تنعدم، وقيام الأمانة بإغلاق عدد منها بعد ثبوت مخالفتها.

وأوضح مسؤول في أمانة جدة، أن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي وجود حظيرة وتدني مستوى النظامة العامة وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي، فيما يوجد مراقبين متخصصين لتلقي البلاغات وهناك فرق مجدولة أسبوعية لمتابعة الأسواق والمحلات بشكل عام.

ورصدت كاميرا البرنامج، ذهاب فرق الأمانة لمباشرة بلاغ عن أحد المطاعم إذ اكتشفو مفاجأة في الطعام المقدم، إذ يتم تحضير الأطعمة أمام البالوعات وتستخدم مياه الصرف دون فلاتر، وترك الدواجن واللحوم المتبلة على الأرضـ إضافة إلى استخدام أواني غير نظيفة.