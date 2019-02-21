بالفيديو .. جيب بكب 2020 تتفاخر بعرض جزء من أصعب اختبارات خضعت لها

واشنطن(صدى):

يبدو أن قبل إطلاق جيب بكب جلاديتور في شهر نوفمبر الماضي ، ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 ، قامت الشركة الأمريكية بإخضاع هذه المركبة إلى اختبارات شديدة وصارمة ليتم التأكيد أن جيب بكب يستطيع تحمل أصعب الظروف على أقسى الطرق الوعرة ، ويعرض علينا الفيديو المرفق ضمن هذا الخبر جزء من هذه التجارب القاسية .

وبعيداً عن هذا الفيديو سبق والتقى فريقنا في عرب جي تي بمركبة بيك اب جيب جلاديتور 2020 عندما تواجدنا في الولايات المتحدية الأمريكية من أجل تغطية إطلاق أجدد سيارات جيب 2020 ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات .

التصميم الخارجي لمركبة بيك اب جيب جلاديتور 2020 مستمد من سيارة جيب رانجلر 2019 الجديدة ، وليكون الاختلاف بين البيك اب والسيارة في تصميم الصادم الأمام ، وفي منطقة الحوض الخلفي ، وهناك تغييرات على منطقة A-pillar .

يتوفر جيب بكب 2020 بخيار وحيد من القلوب النابضة ، محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 285 حصان و 352 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل محرك جيب جلاديتور بشكل أساسي مع قير عادم من ست سرعات ومن الممكن طلب المركبة اختيارياً مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات ، وتعمل هذه المركبة بالتأكيد بنظام دفع رباعي للعجلات لكي تتمكن من تجاوز الطرق الوعرة .

وسيتم لاحقاً توفير محرك ديزل على جيب بكب 2020 .

الفئات المتوفرة من جيب جلاديتور 2020 :

جيب جلاديتور سبورت

جيب جلاديتور سبورت S

جيب جلاديتور اوفرلاند

جيب جلاديتور روبيكون

جيب 2020

ومن المتوقع أن سعر جيب جلاديتور 2020 سيبدأ من 30 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 112,500 ريال سعودي ، ولكن لا توجد معلومات رسمية عن سعر جيب بكب حتى الآن .