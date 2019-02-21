” يقيم حفل إفطار بالرياض “.. معلومات عن مرافق ولي العهد في جولة سور الصين

نايف السالم(صدى):

قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، الخميس، بزيارة سور الصين العظيم، واطلع على معالمه التاريخية والحضارية.

وجاء ذلك برفقة السفير الصيني في المملكة لي هوا شين، حيث تبادل الأحاديث مع ولي العهد، والتقط صورة مع سموه.

وحصل السفير لي هوا شين، على درجة الليسانس من جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وعين سفيرا للصين لدى المملكة في مايو 2016، حيث اعتاد أن يدعو الإعلاميين إلى حفل إفطار رمضاني في مقر إقامته في الرياض.

وكان قد قال بمناسبة العيد الوطني: ” منذ وطأت قدماي أرض المملكة سفيرا للصين لدى السعودية، وخلال السنتين الماضيتين، تجولت في المدن والأرياف السعودية، وشاهدت الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما شاهدت التقدم والتطور الذي حققته المملكة بفضل رؤية 2030 ” ، واصفاً المملكة بـ” البلد العظيم والعريق “.