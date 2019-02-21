4 خطوات سهلة تساعدك في رسم الحنة بالمنزل

أميرة خالد(صدى):

تنتشر عادة رسم الحنّة لدى العديد من الشعوب الشرقية، وخاصة في الأعراس والمناسبات، وتلجأ العرائس لصالونات التجميل لرسم أجمل النقشات باستخدام الحنة.

وإذا كنت ترغبين برسم الحنة على يديك أو لإحدى صديقاتك، كشف الخبراء عن مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعدك على تعلم نقش الحنة وابتكار مجموعة من أجمل النقوش والرسوم:

1- تعلمي الخطوط الأولية العريضة لنقش الحنة، مثل الخطوط المستقيمة والمحنية والدوائر وغير ذلك.

2- نموذج بدائي لرسم الحنة، عن طريق تصميم بسيط لزهرة يمكن أن تشكل حجر الأساس لرسم كامل النموذج.

3- نموذج آخر للأزهار التي عادة ما يمكن أن تنطلقي منها لرسم باقي النموذج، ويبدأ رسم النموذج بدائرة مع شبكة من الخطوط المتقاطعة، ثم تكملة الرسم لتشكيل الزهرة.

4- بعد رسم الأزهار الأساسية، يبدأ رسم الأغصان والأوراق انطلاقاً منها باتجاه باقي الأصابع.