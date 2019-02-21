ملابسات وفاة مسِّنة على متن طائرة متجهة إلى جازان

تركي السالم(صدى):

توفيت مواطنة مسِّنة، صباح اليوم الخميس، إثر تعرُّضها لأزمة صحية حادة أثناء وجودها على متن رحلة الخطوط السعودية رقم 1803 المتجهة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار الملك عبدالله بجازان.

وكشفت مصادر، عن ملابسات الواقعة، مؤكدًا أنها كانت عائدة من رحلة علاجية بمدينة الرياض، وتدهورت حالتها الصحية على متن الطائرة قبل دقائق من هبوطها.

وحاول طاقم الطائرة إنقاذها إذا تواصل قائدها مع برج المراقبة بمطار الملك عبدالله بجازان، وطلب منهم سرعة تجهيز طبيب المطار وسيارة إسعاف بشكل عاجل، وبالفعل سارع الطبيب المختص للصعود إلى الطائرة فور وصولها.

ورغم قيام الطبيب بعمل إنعاش للمريضة، و نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة للكشف عليها، فقد أثبتت الفحوصات الطبية وفاة المريضة قبل وصولها إلى المستشفى.