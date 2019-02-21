بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية ومرتفعات عسير ، جازان والباحة تمتد الى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على اجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، غدا الخميس.