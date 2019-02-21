بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الحدود الشمالية ومرتفعات عسير ، جازان والباحة تمتد الى مكة المكرمة ومرتفعاتها.
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على اجزاء من شرق وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، غدا الخميس.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الجمعة 2019/02/22 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/gOVZrV7X2V
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 21, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45363 ] نشر منذ 7 دقائق
الجو عندنا غيم الحين🤗