وزير التعليم يوجه بمنع الشيلات في المدارس والتقليل من الحفلات
كشفت مصادر اليوم الخميس، عن توجيه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بمنع الشيلات في المدارس، والتقليل من حفلات التكريم قدر المُستطاع.
وجاء ذلك حرصًا على ضرورة رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات وعدم هدر الوقت في إقامة الحفلات للتكريم إلا في الحاجة الملحة لإقامتها.
ولم تصدر وزارة التعليم بيان رسمي حتى الآن، وسنوافيكم التفاصيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياناس ياعسل .. عبد الله السدحان وصل ,,
,, كلامك عين الصواب حفظك الله ، طالعين بحركة الحفلات الجوفاء ، كل من فعل فعل وهو واجب عليه ، سووا له حفله ,, صارت مصخره يامعالي الوزير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45363 ] نشر منذ 9 دقائق
شكرآ صدى😘😘😘