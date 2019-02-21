وزير التعليم يوجه بمنع الشيلات في المدارس والتقليل من الحفلات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر اليوم الخميس، عن توجيه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بمنع الشيلات في المدارس، والتقليل من حفلات التكريم قدر المُستطاع.

وجاء ذلك حرصًا على ضرورة رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات وعدم هدر الوقت في إقامة الحفلات للتكريم إلا في الحاجة الملحة لإقامتها.

ولم تصدر وزارة التعليم بيان رسمي حتى الآن، وسنوافيكم التفاصيل.