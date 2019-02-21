” كورونا ” يغلق سوق الإبل في وادي الدواسر

علي القحطاني(صدى):

قرَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إغلاق سوق الإبل في محافظة وادي الدواسر، بعد اكتشاف عينات إيجابية من فيروس ” كورونا ” في بعض الإبل.

وأصدر مدير مكتب وزارة البيئة في المحافظة، تعميمًا جاء فيه إنه ” إشارة إلى خطاب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بشأن استمرار وجود بلاغات إصابات بشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) بمحافظة وادي الدواسر وتسجيل حالات إيجابية في عينات الإبل المأخوذة وللحاجة الماسة إلى تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، نأمل سرعة إغلاق سوق الإبل بالمحافظة احترازيا لحين استقرار الوضع الوبائي للمرض ” .