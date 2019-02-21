” تعليم جازان ” يكشف ملابسات المشاجرة الطلابية ومستجدات التحقيقات

تركي السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان، ملابسات المشاجرة الطلابية في الشارع المجاور لمدرستهم، مؤكدًا أنه جار استكمال الإجراءات الرسمية بشأنها.

وأصدر المتحدث الرسمي بيانًا جاء فيه:

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرة وتعارك بالأيدي بين مجموعة من الطلاب في الشارع المجاور لمدرستهم بعد نهاية الدوام فقد أوضح المتحدث الرامي لتعليم جازان الأستاذ يحي عطيف أن الإدارة العامة التعليم جازان تابعت الأحداث السلوكية المرفوضة التي جرت في الشارع المجاور لإحدى المجمعات التعليمية بمكتب التعليم بالملارحة بين مجموعة من الطلاب بعد نهاية دوام يوم الثلاثاء 14/6/1440ه، وقد قامت الهيئة الإدارية والتعليمية بالمجمع التعليمي بالانتقال المباشر في حينه لموقع الشارع الذي حدثت به المشاجرة كما تم يوم أمس الأربعاء الاستكمال المحاضر الخاصة بمعرفة الأسباب والدوافع لتلك المشاجرة علما أن المجمع التعليمي مكتمل التشكيل الإداري والتعليمي وليس كما أدعي صاحب المقطع.

وأشار ” عطيف ” إلى أن سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحول وجه بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التعليم بالملارحة والإدارات المعنية لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشاجرة حيث واصلت اللجنة أعمالها اليوم لاستيفاء كافة الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكد ” عطيف ” أن هذه السلوكيات والمشاجرات مرفوضة تماما ولا تليق بطلابنا الذين نثق في رقي فكرهم وحرصهم ونعول عليهم كثيرا في الله مسيرة تعليمية تباهي بها المدالة والأسرة والمجتمع.