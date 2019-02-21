” المرور ” تكشف حقيقة تحديد 3 أيام لقيادة المرأة للسيارة
علَّقت الإدارة العامة للمرور، على الخبر المتداول بشأن تحديد ثلاثة أيام لقيادة المرأة للسيارة.
وتسائل مواطن في تغريدة له، قائلًا : ” القائمين على موقع الإدارة العامة للمرور، نرغب في الاستفسار عن الخبر المتداول بشأن تحديد ثلاثة أيام لقيادة المرأة للسيارة، هل هو صحيح ؟ ” .
وردَّ حساب المرور بالقول إنه لا يجوز قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45363 ] نشر منذ 1 ساعة
معروف أنها أشاعة
كل شي الا قيادة الحريم
ماشاءالله عليهن
الرخصة جديدة والتأمين ساري والأستمارة مجدده
ومايعبون الا فل
ومتقيدات باالنظام
حزام أمان وكل شي
يعتبرون مكسب لزيادة الدخل
فمستحيل يتم منعهن😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب ,,