” المرور ” تكشف حقيقة تحديد 3 أيام لقيادة المرأة للسيارة

عادل الحربي(صدى):

علَّقت الإدارة العامة للمرور، على الخبر المتداول بشأن تحديد ثلاثة أيام لقيادة المرأة للسيارة.

وتسائل مواطن في تغريدة له، قائلًا : ” القائمين على موقع الإدارة العامة للمرور، نرغب في الاستفسار عن الخبر المتداول بشأن تحديد ثلاثة أيام لقيادة المرأة للسيارة، هل هو صحيح ؟ ” .

وردَّ حساب المرور بالقول إنه لا يجوز قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة.