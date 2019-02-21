  • الخميس 21

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بعد4 نقاط تفتيش.. شاب يسافر بجواز صديقته

بعد4 نقاط تفتيش.. شاب يسافر بجواز صديقته

بعد4 نقاط تفتيش.. شاب يسافر بجواز صديقته
لندن(صدى):

سافر رجل بريطاني، من تشيكا إلى بريطانيا، مستخدمًا جواز سفر صديقته الذي حمله بالخطأ، برغم من عبور 4 نقاط تفتيش دون أن يلاحظ أحد ذلك.

وجاء ذلك عبر أمستردام على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية، حيث تم فحص جواز السفر الذي يحمله 4 مرات خلال الرحلة ولم ينتبه أحد للخطأ، بالرغم من أن الاسم الموجود على التذكرة لا يتطابق مع جواز السفر.

وأوضح متحدث باسم السفارة البريطانية في براغ، أنه يمكن أن يسافر الأشخاص بجوازات آخرين دون أن يلاحظهم أحد مؤكدًا أن ذلك أمر وارد.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 1 ساعة

خوش تفتيش هههههههههههه جواز إمراة و هو رجل كيف مشيت دي

[ عدد التعليقات: 45363 ] نشر منذ 59 دقيقة

هذي تحصل دائمآ
بس إذا أرتبكت وبان عليك الأرتباك
دققو عليك
حتى عندنا هنا
يوم تناول بعض العسكر الهوية يناظر في الصورة الموجودة في الهويه ويناظر فيك
المشكلة مو هنا
المشكلة يوم يسألك هذا أنت!!!!
أجل مين😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 46 دقيقة

لو كان مسلم او فقط مسلم ، كان دققوا عليه وفتشوا حتى سرواله ,,

,, كلاب لابسين ثياب ، عليهم اللعنه ,,

[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 46 دقيقة

لو كان مسلم او فقط مسلم ، كان دققوا عليه وفتشوا حتى سرواله ,,

,, كلاب لابسين ثياب ، عليهم اللعنه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *