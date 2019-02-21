بعد4 نقاط تفتيش.. شاب يسافر بجواز صديقته
سافر رجل بريطاني، من تشيكا إلى بريطانيا، مستخدمًا جواز سفر صديقته الذي حمله بالخطأ، برغم من عبور 4 نقاط تفتيش دون أن يلاحظ أحد ذلك.
وجاء ذلك عبر أمستردام على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية، حيث تم فحص جواز السفر الذي يحمله 4 مرات خلال الرحلة ولم ينتبه أحد للخطأ، بالرغم من أن الاسم الموجود على التذكرة لا يتطابق مع جواز السفر.
وأوضح متحدث باسم السفارة البريطانية في براغ، أنه يمكن أن يسافر الأشخاص بجوازات آخرين دون أن يلاحظهم أحد مؤكدًا أن ذلك أمر وارد.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4094 ] نشر منذ 1 ساعة
خوش تفتيش هههههههههههه جواز إمراة و هو رجل كيف مشيت دي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45363 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذي تحصل دائمآ
بس إذا أرتبكت وبان عليك الأرتباك
دققو عليك
حتى عندنا هنا
يوم تناول بعض العسكر الهوية يناظر في الصورة الموجودة في الهويه ويناظر فيك
المشكلة مو هنا
المشكلة يوم يسألك هذا أنت!!!!
أجل مين😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 46 دقيقة
لو كان مسلم او فقط مسلم ، كان دققوا عليه وفتشوا حتى سرواله ,,
,, كلاب لابسين ثياب ، عليهم اللعنه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66075 ] نشر منذ 46 دقيقة
لو كان مسلم او فقط مسلم ، كان دققوا عليه وفتشوا حتى سرواله ,,
,, كلاب لابسين ثياب ، عليهم اللعنه ,,