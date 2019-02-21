بعد4 نقاط تفتيش.. شاب يسافر بجواز صديقته

لندن(صدى):

سافر رجل بريطاني، من تشيكا إلى بريطانيا، مستخدمًا جواز سفر صديقته الذي حمله بالخطأ، برغم من عبور 4 نقاط تفتيش دون أن يلاحظ أحد ذلك.

وجاء ذلك عبر أمستردام على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية، حيث تم فحص جواز السفر الذي يحمله 4 مرات خلال الرحلة ولم ينتبه أحد للخطأ، بالرغم من أن الاسم الموجود على التذكرة لا يتطابق مع جواز السفر.

وأوضح متحدث باسم السفارة البريطانية في براغ، أنه يمكن أن يسافر الأشخاص بجوازات آخرين دون أن يلاحظهم أحد مؤكدًا أن ذلك أمر وارد.