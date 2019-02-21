” وطن النهار ” تفتح النار على أصالة

أميرة خالد(صدى):

انتقد الشاعر بدر بوريسلي الفنانة أصاله نصري بعد تأديتها لأغنيته ” وطن النهار ” أثناء مشاركتها في مهرجان ” هلا فبراير ” ، والتي كتبها وغناها الفنان عبدالكريم عبدالقادر.

وقال الشاعر في لقائه على إحدى الفضائيات التلفزيونية: ” لا أعلم لماذا غنت الأغنية، فالأغنية تحتاج لإحساس كإحساس عبدالكريم عبدالقادر، الأغنية حزن وإحساس وليست لاستعراض الصوت، وبها كلمات لا تستطيع أصاله أن تغنيها ” .

وأضاف : الأغنية يجب أن تغنى من قلب، فعبدالكريم إذا غناها يغني من قلب وإحساس ويبكي، لكن ما شاهدناه من أصاله أنها جاءت ” مستأنسة ” مبسوطة.

وتعرضت أصالة لانتقادات من جهات متعددة بسبب هذه الأغنية، معتبرين ما قامت به تعديا على التراث الكويتي.