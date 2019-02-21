فتاة تنفق 88 ألف دولار على عمليات التجميل..وطفل يُشبهها بـ ” السمكة ” ( صور )

أوتاوا(صدى):

أنفقت راقصة كندية تدعى ماريا ماغدالين أكثر من 88 ألف دولار من أجل تغيير شكلها، حيث خضعت لأكثر من 12 عملية تجميل.

وقالت ” ماريا تعليقًا على ذلك : ” كنت أخطط لذلك منذ كنت في الـ14 من عمري لكنني لم أكن أعلم أنني سأخضع لهذا العدد الكبير من العمليات لقد تحول ذلك إلى هواية بالنسبة إلي، مثل الرياضة ” .

وأضافت: عندما أنظر إلى صوري القديمة قبل التجميل أرى أنني كنت شخصاً غير مهم ” ، مؤكدة أن العمليات شملت رفع الحواجب، ملء الخدود والشفتين، حقن البوتوكس وشفط الذارعين والحوضين.

وتابعت : ” أثناء خروجي من أحد المتاجر نظرت إلي امرأة عجوز وهزت رأسها بقوة وسألتني لماذا فعلت هذا؟، كذلك رآني طفل في أحد المراكز التجارية وقال إنني أشبه السمكة، إلا أنها لم تشعر بالندم ” .