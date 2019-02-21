وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة لديه.

وأوضح أن الوظائف تحت المسميا الآتي:

1-استشاري باطنية.

2-أخصائي تخدير.

3-مشرف مكافحة العدوى.

4-مدرب أكلينيكي.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات الوظيفة والتقديم عليها عبر الرابط : هنا .

كما أنه يمكن الاستفسار عن الوظائف عبر التواصل مع البريد الإلكتروني : [email protected] .