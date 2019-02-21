وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة لديه.
وأوضح أن الوظائف تحت المسميا الآتي:
1-استشاري باطنية.
2-أخصائي تخدير.
3-مشرف مكافحة العدوى.
4-مدرب أكلينيكي.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات الوظيفة والتقديم عليها عبر الرابط : هنا .
كما أنه يمكن الاستفسار عن الوظائف عبر التواصل مع البريد الإلكتروني : [email protected] .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45339 ] نشر منذ 8 دقائق
باالتوفيق🤗