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وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة لديه.

وأوضح أن الوظائف تحت المسميا الآتي:
1-استشاري باطنية.
2-أخصائي تخدير.
3-مشرف مكافحة العدوى.
4-مدرب أكلينيكي.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات الوظيفة والتقديم عليها عبر الرابط : هنا .

كما أنه يمكن الاستفسار عن الوظائف عبر التواصل مع البريد الإلكتروني : [email protected] .


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