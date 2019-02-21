الإجراء المتبع في سند محمد بن سلمان حال تغيّرت معلوماتك الشخصية

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، الإجراء المتبع في حال طرأ تغيُّر على المعلمات الشخصية لحالة المستفيد.

وأوضح البرنامج، أنه بإمكان الشخص تحديث معلوماته الشخصية لدى الجهات المعنية والتقديم مرة أخرى.

وكان البرنامج قد أوضح عن حالات ” مطابقة البيانات ” بناءً على وقت التقديم على مبادرة المبادرة، قبل 10 يناير الماضي وبعده، وكذلك بعد 10 فبراير.

وفي سياق آخر، أعطى البرنامج فرصة للذين لم يتموا النسبة المطلوبة لاجتياز دورة الوعي المالي، إذ سيعيدوا الاختبار مرة أخرى؛ وذلك تعزيزًا للوعي وتنميةً للمعرفة.

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