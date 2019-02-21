بالصور.. ولي العهد في زيارة خاصة إلى سور الصين العظيم

عادل الحربي(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اليوم الخميس، على زيارة سور الصين العظيم.

واطلع سمو ولي العهد، على المعالم التاريخية والحضارية للسور، وذلك خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة وعدد من المسئولين.

ووصل ولي العهد، صباح اليوم، إلى الصين في زيارة رسمية وهي آخر دولة يزورها في جولته الآسيوية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وتضمنت باكستان والهند.

يذكر أن سور الصين العظيم، هو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين (جمهورية الصين الشعبية)، من تشنهوانغتاو على خليج بحر بوهاي (البحر الأصفر) في الشرق إلى منطقة غاوتاي في مقاطعة غانسو في الغرب.

و تم بناء سور آخر إلى الجنوب، وامتد من منطقة بكين إلى هاندن، وطول سور الصين العظيم هو 2400 كيلو متر، وسور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي واختير واحدا من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدولي عام 2007.