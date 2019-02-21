بالفيديو.. أفريقية تجذب انتباه ترامب أثناء استعراض مهاراتها بالكرة

ليلونغوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيّدة أفريقية من دولة مالاوي، تدعى “ آبي ” أثناء استعراض مهاراتها بالكرة وسط جمع من الناس.

ولفتت “ آبي ” الملقبة بـ ” الملكة ” انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمهاراتها الكروية؛ حتى أنه نشر الفيديو على حسابه الشخصي وعلق عليه بقوله: “ إنه مدهش ”.

وبدت “ آبي ” وهي تسيطر على كرة القدم برأسها دون أن تفقدها، لتتابع استعراض مهاراتها بتلقف الكرة بواسطة قدميها وكتفيها، دون إسقاطها بعد 154 ضربة.