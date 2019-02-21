يوفنتوس يضمد جرحه الأوروبي أمام بولونيا

نواف السالم(صدى):

يسعى يوفنتوس إلى تضميد جرحه الأوروبي، خلال لقاءه بولونيا في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد القادم.

وتلقى يوفنتوس هزيمة ثقيلة من مضيفه أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس قد حقق حقق 21 فوزاً مقابل 3 تعادلات وجمع 66 نقطة في البطولة المحلية خلال الـ24 جولة الماضية، ويبتعد بصدارة الدوري بفارق 13 نقطة عن وصيفه نابولي الذي يلعب الأحد أيضاً على أرض بارما الثاني عشر (29 نقطة).

يذكر أن خسارة يوفنتوس في مدريد، قد أدت إلى تراجع قيمة أسهمه أكثر من 9% في البورصة في اليوم التالي، وأصبح السهم الواحد يساوي 1,314 يورو بعد أن بات في وضع ليس من السهل تعويضه في لقاء الإياب في 12 مارس.