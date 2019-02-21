بالفيديو.. مواجهة شرسة بين أطفال وأسد ونمر 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

شهدت حديقة حيوانات في بريطانيا هجوم شديد، بعدما سمحت لمجموعة من الفتيان بممارسة لعبة ” شد الحبل ” مع حيوانات مفترسة، حيث أطلق علي التحدي اسم ” الإنسان في مواجهة الوحش “.

ويشارك الأطفال الذين يبلغون الثامنة من عمرهم في التحدي، مقابل 19 دولارا للجولة الواحدة.

وظهر في أحد الفيديوهات التي نشرتها الحديقة، 4 فتيان يمسكون بالحبل الذي سارع نمر عملاق إلى الإمساك به، بعدما ربطه مسؤولو الحديقة، بلحوم مثبتة على قطعة من الخشب.

و عملية الشد اشتعلت بين الطرفين وبدا الفتيان غير قادرين على سحب الحبل الذي أمسك به النمر، بالرغم من بذلهم كل ما في وسعهم.

وظهر في فيديو آخر، شبان صغار يجربون اللعبة ذاتها مع أسد تمكن بلمح البصر من الانقضاض على قطعة اللحم المثبتة بالحبل، وأخفق الشبان في سحب الأسد.