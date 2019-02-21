بالفيديو.. عاش بها 14 عاما.. ” صيني ” يروي قصة عشقه للمملكة

عادل الحربي(صدى):

عاش أشرف أو ” نيو ” بالصينية في المملكة أربعة عشر عامًا، فهو رجل صيني عاش بالمملكة وتنقل بين مدنها ليكتسب من صفات مواطنيها وثقافتهم؛ لذا وفي هذا السياق يروي ” نيو ” قصة عشقه للملكة.

وعن ما عاشه ” نيو ” بالمملكة، قال: “قضيت في السعودية 14 عامًا ودرست هناك لسنتين، وبعدها عملت في شركة صينية، وتعودت الحياة أكل وشرب وكل شئ ” .

وتابع: ” اكتسبت ثقافة السعوديين، وبسبب عملي زرت تقريبا كل المدن في السعودية، وخلال فترة إقامتي هناك رأيت أن شعب المملكة هو مضياف وكريم ” .

وتتطرق ” نيو ” للحديث عن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين، قائلاً: ” أحب السعودية وأتمني أن تكون العلاقات السعودية والصينية أفضل بعد زيارة ولي العهد ” .

وكان ولي العهد قد وصل إلى بكين صباح اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.