عائلة ” سالا ” ضحية الطائرة تواجه فاجعة أخرى بشأن اللاعب

نواف السالم(صدى):

تواجه عائلة المهاجم الأرجنتيني، إيميليانو سالا الذي توفي في حادث الطائرة المنكوبة أثناء توجهه لنادي كاريف ، خسائر فادحة نتيجة خطأ في عقد اللاعب مع النادي .

ووفقاً لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية ، فإن الخطأ يتعلق بمنح اللاعب حق الاستفادة من المعاشات، مباشرة بعد انضمامه إلى إحدى فرق البريمرليج .

وأكدت الصحيفة أن الخطأ سيضيع على عائلته 600 ألف جنيه إسترليني، مايعادل 783 ألف دولار أميركي، وهي تعويض على وفاة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما .

وتقوم رابطة اللاعبين المحترفين وعائلة “سالا” بالتفاوض مع إدارة كاريف في هذا الخطأ البسيط في الأصل على حد وصفهم .

الجدير بالذكر أن صفقة “سالا” لإنتقاله لـ”كارديف” بلغت 17 مليون يورو ، وهى صفقة قياسية في تاريخ فريقه .