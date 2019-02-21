صورة جديدة لمحمد الترك ودنيا بطمة تشعل مواقع التواصل

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج محمد الترك.

وخطف الترك الأنظار حوله بسبب وشم ظهر على معصمه وتضمن اسم زوجته Dounia، ما أشعل الحسابات التي قامت بنشر الصورة على تطبيق ” إنستجرام “.

وانتقد رواد التواصل محمد الترك، معربين عن استغرابهم قيامه بذلك، ويشار إلى أن هذا جاء بعدما وجهت إليه ابنته الفنانة حلا كلاماً إيجابياً للمرة الأولى منذ انتقالها للإقامة مع والدتها.

وكانت حلا الترك فاجأت الجميع بالحديث عنه في الحلقة الأولى من برنامجها ” حلا ” وقالت: ” أبي حبيبي، بطلي، أحبه كثيراً، هو الأفضل ” وذكرت أنه وقف كثيراً إلى جانبها وقدم لها الدعم وأنه الرجل الأفضل على الإطلاق.