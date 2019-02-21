بالتزامن مع زيارة الوزير.. أدخنة وروائح حريق بمستشفى بيش العام

تركي السالم(صدى):

شهدت مستشفى بيش العام شمال منطقة جازان واقعة غريبة إثر انتشار أدخنة وروائح تشبه رائحة الحريق ما أثار المخاوف بين المسئولين والمرضي .

وعلى الفور تتبعت الجهات المعنية مصدر الرائحة لتكتشف أنها ناجمة عن عطل في تكييف مطبخ المستشفى ، دون وجود أي حرائق .

الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تزامنت مع زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنطقة جازان،إذ كان يختتم فيها مؤتمر الإصابات اليوم