بالتزامن مع زيارة الوزير.. أدخنة وروائح حريق بمستشفى بيش العام
شهدت مستشفى بيش العام شمال منطقة جازان واقعة غريبة إثر انتشار أدخنة وروائح تشبه رائحة الحريق ما أثار المخاوف بين المسئولين والمرضي .
وعلى الفور تتبعت الجهات المعنية مصدر الرائحة لتكتشف أنها ناجمة عن عطل في تكييف مطبخ المستشفى ، دون وجود أي حرائق .
الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تزامنت مع زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لمنطقة جازان،إذ كان يختتم فيها مؤتمر الإصابات اليوم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45320 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههههه هههههههههههه
فال خير🤗🤗🤗🤗