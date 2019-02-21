” ذئب بشري ” .. رجل يستدرج طفلة مريضة بالسكر ويغتصبها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات؛ بعد استدراجها إلى داخل شقته.

وعن التفاصيل، قالت أسرة الطفلة أنها تغيبت عن المنزل لعدة ساعات وبحثوا عنها ووجدوها فاقدة الوعي، واعتقدوا أنها نوبة إغماء نظرًا لإصابتها بمرض السكر، إلا أنهم وجدوا آثار دماء على جسدها.

وأوضحت الأسرة أن الطفلة أخبرتهم عندما أفاقت أن جارها قام باستدراجها واغتصابها بوحشية، حيث فشلت في مقاومته لجسدها الضعيف.

وأبلغت أسرة الطفلة الجهات الأمنية وتمكنوا من القبض عليه،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.