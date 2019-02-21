وصفات من الزنجبيل.. اتبعيها لعلاج البشرة والشعر

أميرة خالد(صدى):

يعد الزنجبيل من النباتات المفيدة لصحة الجسم والبشرة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن له خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم، ويحتوي على مضادات الأكسدة

وفي هذا الصدد كشف خبراء في التجميل ، عن بعض الوصفات من الزنجبيل التي تساعد في حل مشاكل البشرة وقشرة الشعر، ويمكنكِ استخدامها، ولكن إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو حامل فاستشيري طبيبكِ قبل استخدامه، فهو يرفع ضغط الدم، وقد يؤثر على الحمل أيضا، وهذه هي الوصفات:

– قناع الزنجبيل للتقشير

المكونات

– جذر واحد من الزنجبيل

– ملعقتان كبيرتان من السكر البني 30 غراما

– ثُلث كوب من زيت جوز الهند 67 غراما، يمكنك استخدام زيت اللوز بدلا منه، لإعطاء رائحة لطيفة للقناع

طريقة التجهيز والاستعمال

قومي بسحق الزنجبيل في وعاء، وأضيفي إليه السكر البني وزيت جوز الهند أو زيت اللوز، ثم امزجي المكونات جيدا حتى تصبح عجينة، واستخدميها كقناع لوجهكِ، ويمكن عمله مرة أسبوعيا، وتجنبي ملامسته لعينيكِ والأغشية المخاطية.

يساعدكِ هذا القناع في القضاء على خلايا الجلد الميت، وإزالة السموم، وهو جيد جدا لصحة بشرتكِ.

– قناع الزنجبيل للحروق

إضافة لفائدة الزنجبيل لتعزيز صحة البشرة، فإنه يمكن أن يساعدكِ أيضًا في التخلص من الحروق.

المكونات

– ملعقتان من الزنجبيل الطازج والمسحوق 30 غراما

– كوب واحد من الماء 250 مل

طريقة الخلط والاستعمال

اخلطي الزنجبيل بالماء جيدا، ثم ضعي هذا المزيج بواسطة قطن على المنطقة المصابة، واضغطي عليها، وستشعرين بتأثيره المنعش، كما يمكنكِ تقطيع جذر الزنجبيل لشرائح وفرْك المنطقة المصابة بالحرق بها.

– مشروب الزنجبيل والكركم لعلاج حب الشباب

المكونات

– جذر واحد من الزنجبيل

– ملعقة صغيرة من الكركم 8 غرامات

– عصير حبة واحدة من الليمون

– ملعقة صغيرة من العسل 7.5 غرام

– كوب واحد من الماء 250 مل

طريقة التجهيز والاستعمال

ضعي الماء في وعاء على النار، وحينما يبدأ في الغليان أضيفي إليه جذر الزنجبيل مقشرا ومقطعا، ثم أضيفي الكركم، وقلبي المكونات جيدا، وأبقي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، وأخيرا أضيفي العسل والليمون، وامزجي الخليط جيدا.

اشربي هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم، فهو يساعد على التخلص من السموم التي تكون في مجرى الدم وتسبب حب الشباب.

– مشروب الزنجبيل لصحة الجلد

المكونات

– جذر واحد من الزنجبيل

– برتقال

– جزر

طريقة التجهيز والاستعمال

قشري جميع المكونات، ثم اسحقيها وامزجيها جيدا حتى تصبح عصيرا، يمكنكِ تبريد هذا المشروب وشربه مرة واحدة في اليوم، يحتوي هذا المشروب على خصائص مضادة للالتهاب وللأكسدة، وهو يعزز صحة بشرتكِ، ويساعد في القضاء على الجذور الحرة من جسمكِ، والحد من حب الشباب.

– الزنجبيل لعلاج قشرة الشعر

المكونات

– جذر من الزنجبيل

– ملعقة كبيرة من زيت السمسم 15 مل، يمكنكِ أيضا استخدام زيت الزيتون بدلا منه

– عصير حبة ليمون

طريقة التجهيز والاستعمال

قشري جذر الزنجبيل، وقطعيه واهرسيه جيدا لاستخراج عصيره، وضعيه في زجاجة، وأضيفي زيت السمسم أو زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم رجي الخليط جيدا.

دلكي فروة الرأس بهذا المزيج، واتركيه على شعركِ لمدة 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، بعدها اشطفي شعركِ بالماء الدافئ واغسليه بالشامبو، استخدام هذا المزيج بانتظام سيجعل قشرة الشعر تختفي.