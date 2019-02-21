بيراميدز يرفض تعديل الدوري لإرضاء أي طرف 

طلال الغامدي(صدى):

حذر نادى بيراميدز في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع ” تويتر ” ، من إجراء أية تعديلات على جدول مسابقة الدورى العام.

وأضاف بيراميدز: ” في ضوء التعديلات الأخيرة التى أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتى الدورى المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديدة إرضاءً لأى أطراف أخرى “.

وشدد على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد.