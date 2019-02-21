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بالصور.. إطلالة أنيقة لياسمين عبدالعزيز بفستان أبيض

بالصور.. إطلالة أنيقة لياسمين عبدالعزيز بفستان أبيض
القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها  عبر موقع ” إنستجرام ” بـ ” فوتو سيشن ”  لها بصور ” أبيض وأسود ” ، حيث أطلت ” عبدالعزيز ” بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش وفضفاض، ودون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر ” إنسيابية “.

وأثارت المواد المصورة للفنانةا إعجاب جمهورها، حيث  والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب خلال الدقائق الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها: ” إنتي بتغيظي إسماعيل بيه ” ، و ” زي القمر يا ياسمين ” ، و ” تحية احترام وتقدير للفنانة الجميلة والرائعة ياسمين عبد العزيز.. دمتي متألقة و ناجحة ” ، و ” برنسيسة “.

وجاءت جلسة تصوير ” ياسمين ” ، عقب أيام من ” الحرب البادرة ” مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزوجته الحالية الفنانة ريهام حجاج، بسبب هدية الـ “فلانتين ” ، 

وعرصت ” ياسمين ” عبر صفحتها على موقع ” إنستجرام ” ، عددا من الصور عبارة عن باقة كبيرة من الورد الأحمر، مرفق بها ” كارت معايدة ” ، يتضمن ” أحبك ياسو ” باللغة الإنجليزية، بمناسبة عيد الحب، حيث علقت ” ياسمين ” على الهدية، قائلةً: ” بردو لا ” ، و ” وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه”، في إشارة منها لإرسال طليقها الورود، لتنشر ” ريهام ” مقطع فيديو لها بصحبة زوجها “حلاوة، في اليوم نفسه، الذي قال فيه: ” مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس “.


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