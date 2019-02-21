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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ماجد الأشرم(صدى):

أعلن إتحاد كرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأكد أن مباراة الحزم أمام الإتفاق والتي ستقام في الساعة 3:55 م ، سيقودها “رفشان إيرماتوف كحكم ساحة ، جاخونكيز سيدوف كحكم مساعد ، وعبدوخميدول وروسولف كحكم مساعد ، ومحمد الهويش كحكم رابع ، وتركي الخضير ، كحكم فيديو ” .

أما مباراة الإتحاد أمام الهلال والتي ستعقد في الساعة الـ8:25 مساءً ، فسيقودها ” داني ماكيلي ، وماريو ديكس ، وهيسيل ستيجسترا ، وباكس كريستيان ، وجوشيم كامفيويس” ، بنفس ترتيب التكليفات السابقة .


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