إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن إتحاد كرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأكد أن مباراة الحزم أمام الإتفاق والتي ستقام في الساعة 3:55 م ، سيقودها “رفشان إيرماتوف كحكم ساحة ، جاخونكيز سيدوف كحكم مساعد ، وعبدوخميدول وروسولف كحكم مساعد ، ومحمد الهويش كحكم رابع ، وتركي الخضير ، كحكم فيديو ” .

أما مباراة الإتحاد أمام الهلال والتي ستعقد في الساعة الـ8:25 مساءً ، فسيقودها ” داني ماكيلي ، وماريو ديكس ، وهيسيل ستيجسترا ، وباكس كريستيان ، وجوشيم كامفيويس” ، بنفس ترتيب التكليفات السابقة .