القبض على 39 متسول من جنسيات أجنبية

علي العنزي(صدى):

يواصل مكتب مكافحة التسول بمنطقة حائل جهوده بالتعاون مع الجهات المسئولة للقضاء على ظاهرة التسول .

وأعلن المدير العام لفرع الوزارة بحائل ” فريح العياد” ، عن القبض على 39 متسول من الأطفال الذين تتراوح أعمرهم بين 3إلى 17 عام ، من جنسيات أجنبية .

وشدد “العياد” أننا مجتمع متراحم ولكن ينبغي مواجهة الظاهرة الغير حضارية وما تسببه من جرائم في كثير من الأحيان ، مؤكداً على استمرار الحملة حتى القضاء على الظاهرة تماماً .