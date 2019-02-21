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  • نشر : منذ 35 دقيقة
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  • حوادث

القبض على 39 متسول من جنسيات أجنبية

القبض على 39 متسول من جنسيات أجنبية
علي العنزي(صدى):

يواصل مكتب مكافحة التسول بمنطقة حائل جهوده بالتعاون مع الجهات المسئولة للقضاء على ظاهرة التسول .

وأعلن المدير العام لفرع الوزارة بحائل ” فريح العياد” ، عن القبض على 39 متسول من الأطفال الذين تتراوح أعمرهم بين 3إلى 17 عام ، من جنسيات أجنبية .

وشدد “العياد” أننا مجتمع متراحم ولكن ينبغي مواجهة الظاهرة الغير حضارية وما تسببه من جرائم في كثير من الأحيان ، مؤكداً على استمرار الحملة حتى القضاء على الظاهرة تماماً .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 5 دقائق

نتمنى القضاء على هذه الظاهرة!! التي أصبحت مهنة من لا مهنة له..

[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 3 دقائق

نتمنى القضاء على هذه الظاهرة!! التي أصبحت مهنة من لا مهنة له..

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