استمرار قبول الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم لنهاية العام الدراسي الحالي

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميم لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات توجه فيه باستمرار قبول الطلاب والطالبات الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم في الدراسة.

وأوضحت أن ذلك سيكون حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٣٩/١٤٤٩ فقط ، وكذلك الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين المنتهية تأشيرات زياراتهم.

وأشارت الوزارة في التعميم أن ذلك سيتم مع إبلاغ أولياء أمورهم بأنه لابد من تمديد التأشيرة أو تجديد الإقامة؛ كشرط لاستمرار الدراسة للعام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ” التعليم ” ستتولى متابعة جميع المراحل في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية؛ وذلك للتحقق من استبعاد من لم يقم منهم بتجديد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي.