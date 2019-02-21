توفي مرتين.. وضع رجل حي داخل المشرحة

أميرة خالد(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل ،كشفت أسرة ضحية حادث سير في جنوب إفريقيا أن قريبها الذي وضُع في ثلاجة الموتى ليلة كاملة لا زال على قيد الحياة وذلك بعد أن طلبت منهم جهات التحقيق التعرف عليه .

وعلى الفور نقله الممرضون إلى المستشفى وقام الأطباء بإنعاش قلبه وتدفئته ، لكن بعد فوات الآوان ليتم إعلان وفاته مرة أخرى .

وكان المسعفون قد ظنوا أنه توفي إثر الحادث ، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة وفتحت وزارة الصحة على أثره تحقيق في الواقعة .