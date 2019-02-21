توفي مرتين.. وضع رجل حي داخل المشرحة
في واقعة مثيرة للجدل ،كشفت أسرة ضحية حادث سير في جنوب إفريقيا أن قريبها الذي وضُع في ثلاجة الموتى ليلة كاملة لا زال على قيد الحياة وذلك بعد أن طلبت منهم جهات التحقيق التعرف عليه .
وعلى الفور نقله الممرضون إلى المستشفى وقام الأطباء بإنعاش قلبه وتدفئته ، لكن بعد فوات الآوان ليتم إعلان وفاته مرة أخرى .
وكان المسعفون قد ظنوا أنه توفي إثر الحادث ، الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة وفتحت وزارة الصحة على أثره تحقيق في الواقعة .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8349 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبحان الله -لكل اجل كتاب ومكان-
بعضهم يموت داخل الثلاجات وفيه ناس تموت داخل القبر وحسب مانسمع كانوا يقولون بعض من الاموات المدفونين اذا فتحوا القبر يجدون الهيكل العظمي جالس في القبر مما يدل انه بعد فتره من الدفن قام وجلس ومات جالس-
واعتقد الان مع تطور الطب قد تكون نادره او غير موجوده-وفي القدم كان اذا دخل في غيبوبه طويله اعتقدوا انه مات ودفنوه-واعتقد بعض الدول الان مع تاخرهم في الطب او عدم وجوده في البلاد المعروفه بتخلفها تحصل مثلما حصل في الخبر-