أمين الطائف يرد على اعتراضات تحويل مواقف جامع العباس إلى مدفوعة الأجر

الطائف(صدى):

أكد أمين أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أنه سيتم منح أصحاب المركبات في مواقف جامع ومقابر العباس وقت كاف قبل الأذان وبعد الإنتهاء من الصلوات وذلك بعد قرار تحويلها لمواقف مدفوعة الأجر .

وتوقع أن تشهد المنطقة المركزية تحسن كبير في التنظيم بعد تطبيق مشروع المواقف مدفوعة الأجر ، خاصةً وأن العديد من أصحاب المركبات كانوا يشكون من عدم توفر أماكن لمركباتهم بسبب وقوف سيارات تخص العمالة بمحلات السوق لفترات طويلة .

كما أكد أن جميع الملاحظات على المشروع بالمنقة خاضعة للدراسة ، وذلك حتى لا يتضررالمصلين أو مشيعي الجنائز منه .