بالصور.. مواطن يعثر على حقيبة مليئة بالمجوهرات في مطار الأحساء

نايف السالم(صدى):

عثر مواطن يعمل سائق سيارة أجرة في الأحساء، على حقيبة مليئة بالمجوهرات، والأمانة تدفعه لإعادتها إلى صاحبها، حيث وجد الحقيبة ملقاة على الأرض في موقف سيارات الأجرة بمطار الأحساء الدولي.

وسلم المواطن ويدعى ” راشد عبدالله السبيعي ” الحقيبة لإدارة المطار بعد عثوره عليها ملقاة على الأرض بالقرب من مسار سيارات الأجرة.

وتواصلت إدارة المطار مع صاحب الحقيبة وأبلغته بالعثور عليها، حيث عبر عن شكره للسائق على أمانته.

ومن جانبها، قامت إدارة مطار الأحساء بتكريم المواطن على إعادته للحقيبة بما تحتويه من مجوهرات ثمينة، كما منحه مدير المطار عايد الهاجري شهادة تقديريه نظير أمانته.