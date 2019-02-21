مقارنة بين هوندا سيتي وهيونداي النترا 2019

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد فئة السيارات السيدان هي الحصان الرابح لمبيعات شركات السيارات وهي من الفئات التي يرغب المستهلك في مصر اقتنائها، وتتميز ببعض المواصفات الهامة مثل الاقتصادية في استهلاك الوقود وسهولة التنقل داخل المدن المزدحمة.

وشهدت أسعار هوندا تخفيضات بعد إعلان الشركة الحصول على شهادة اليورو 1 من الشركة الأم، بما يمكنها الحصول على التخفيضات الجمركية التي تتمتع بها السيارات ذات المنشأ التركي وفقًا لاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا وهو ما أفسح المجال إلى خفض أسعار طراز سيفيك وستي.

يسلط كونتكت كارز الضوء على مقارنة في الفئة السعرية ومواصفات هيونداي النترا 2019 وهوندا سيتي.