بالصور.. مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب مركبة بالباحة

سعيد العجل(صدى):

لقيت طفله مصرعها وأصيب 7 أشخاص آخرين بإصابات متعددة تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة بعد حادث انقلاب وقع فجر اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بانه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الاحمر على الرقم الموحد 997 عن حادث انقلاب وانيت الموقع وراخ قبل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في تمام الساعة 5:15 فجر اليوم الخميس 16 / 6 / 1440هـ

وأضاف تم توجيه 6 فرق اسعافيه من الهلال الأحمر وايضاَ فرقة إسعافية من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود عدد من الإصابات بالموقع.

وأردف وعند وصول اول فرقة اتضح وجود ثمانية اصابات من عائله واحدة تم فرز الإصابات بالموقع وكانت احدى الاصابات خطيرة تم التعامل معها إسعافياً بالموقع وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى وخمس إصابات متوسطة واصابه بسيطة وحالة وفاة لطفلة، وتم التعامل مع الإصابات ونقلها لمستشفى العقيق.