تعرف على مزايا وعيوب اليايات الرياضية في السيارة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر اليايات من الأجزاء العضلية الهامة جداً في السيارة لما لها من العديد من الوظائف، واليايات عبارة عن قطعة حديدية دائرية ملفوفة، تعمل مكملاً لمساعد السيارة، فيكون الياي ملفوفاً على المساعد أو موجوداً بجانبه.

وتعمل اليايات على زيادة راحة السائق والركاب أثناء السير بالسيارة، حيث تقوم بامتصاص الصدمات وتخفيفها عند المرور على المطبات، كما أنها تحمي السيارة من التأثير السلبي الذي قد يحدث عند ارتفاعها وانخفاضها لفترة طويلة.

ويلجأ بعض قائدي السيارات إلى تغيير اليايات العادية في السيارة إلى يايات رياضية، لاعتقادهم أنها تجعل القيادة أفضل، لكن كما أن اليايات الرياضية لها العديد من الفوائد، إلا أنها لها أيضاً بعض السلبيات الغير محببة وتضر السيارة، وخلال السطور التالية سوف نستعرض مزايا وعيوب اليايات الرياضية.

– مزايا اليايات الرياضية:

تزيد على اتزان السيارة خاصة في المنحنيات والمنعطفات

تثبيت السيارة عندما يقرر قائد السيارة زيادة السرعة فجأة

تساعد على التقليل من اهتزاز وارتجاج السيارة خاصة أثناء السير على الطرق غير الممهدة

تمنح السيارات شكل رياضي جمالي

تقوم برفع مستوى السيارة عن الأرض

لو تم تكبير الجنوط، فستستطيع هذه اليايات التقليل من الاحتكاك بين السيارة والإطار

– عيوب اليايات الرياضية:

بعض اليايات الرياضية تعمل على سرعة تلف المساعدين

لا توفر الراحة لقائدي السيارات أثناء القيادة

يزيد الياي كثيراً من الطابع الرياضي للسيارة وهو أمر غير محبب من قبل البعض