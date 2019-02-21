بعد زواج أنغام منه.. زوجة أحمد إبراهيم ترفع دعوى طلاق

القاهرة(صدى):

رفعت ياسمين عيسى ” ضرّة الفنانة المصرية أنغام ” ، دعوى طلاق من زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويأتي ذلك بعد زواجه من أنغام رسميًا خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مُعلن، ما أثار جدلا واسعا لدى المتابعين.

ويعد هذا الإجراء أول وثيقة رسمية لإثبات الزواج، بعدما أوضحت الزوجة في دعواها أن السبب الرئيسي يرجع لتضررها من ارتباط زوجها أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، من الفنانة أنغام محمد على سليمان.

وشملت الدعوى الكثير من المعلومات الشخصية بشأن تاريخ زواجهما وطفليهما، إلى جانب المؤهل الدراسي لكل منهما، ومحل الإقامة.

واشترطت أنغام على زوجها قبل إتمام الزواج تطليق زوجته، لتظهر معه في الوسط الفني كزوجة أولى وليست زوجة ثانية.