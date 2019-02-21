عقوبة صارمة تنتظر المسن المتحرش بممرضة في مستشفى القنفذة

نايف السالم(صدى):

كشف خبير قانوني عن العقوبة المتوقعة على المسن المتحرش بممرضة في مستشفى القنفذة، قائلا إن الحركة غير الأخلاقية وفقا لما ظهر في الفيديو المتداول التي قام بها المسن أثناء تصويره مع الممرضة، تندرج ضمن جريمة التحرش.

وأشار الخبير إلى نصَّ نظام مكافحة التحرش:” المتهم يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في أول مرة”.

وأوضح الخبير أن النظام ضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة التحرش مرة ثانية، بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت إلى أن العقوبة المضاعفة تُطبق على الشخص إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه.

وتابع الخبير:” إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث، تطبق العقوبة المضاعفة”.

اقرأ أيضا: