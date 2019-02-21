4 أسباب تجعلك تضيفين بذور الكتان لكل أكلاتك

أميرة خالد(صدى):

تقول خبيرة التغذية هبة الخولي ، أن بذور الكتان من البذور التي قد لا يلتفت لها الكثيرون، على الرغم من الفوائد الصحية التي تحملها، إلى جانب أن زيتها، والمعروف باسم “الزيت الحار”، من أفضل أنواع الزيوت وأكثرها فائدة للصحة العامة، فهي من أغنى المصادر النباتية بالأوميجا 3 والأوميجا 6، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن وفيتامين ب والألياف.

ومن فوائد بذور الكتان للجسم :

الحماية من تصلب الشرايين

تعد مصدرا غنيا جدًا بالاوميجا 3 والاوميجا 6، فهذه الأحماض الدهنية تساعد في إذابة الدهون بالجسم، كما أنها تقلل من نسبة الكوليستيرول بالدم، مما يقلل من احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين.

تقليل الكوليسترول

بذرة الكتان مصدر غني بالألياف، فهي من المصادر التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تقلل من الدهون بالجسم، وتزيد من عمليات التمثيل الغذائي، والتي بدورها تساعد على تقليل الكوليسترول بالجسم، كما أنها مليئة بالمعادن المهمة فهي تحتوي على المغنيسيوم، وتساعد في تقليل الصوديوم من الجسم.

التخلص من الوزن الزائد

تساهم في تقليل الدهون من الجسم، فالدهون المفيدة التي تحتويها بذرة الكتان تجعلها تقلل من الدهون المخزنة بالجسم..

بديل لزيوت الطهي

تناول بذور الكتان مع (الزبادى)، ومع كوب ماء أو مع السلطة، كما يمكن استخدام زيت بذرة الكتان (الزيت الحار) كبديل لزيوت الطهى مع السلطات والطعام على البارد، وأشهر الأطعمة التي يضاف لها الزيت الحار هو طبق الفول.