” الإحصاء ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل لديها، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– مدير إدارة مخاطر أمن المعلومات والالتزام علوم الحاسب الالي: التخصص درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا، الخبرة خمس سنوات وأعلى.

– مدير إدارة العمليات الأمنية والتخصص علوم الحاسب الالي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص أمن المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جدا، الخبرة ثلاث سنوات وأعلى.

– مطور ذكاء الأعمال والتخصص علوم الحاسب الالي: درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيدجدًا، الخبرة 5 سنوات في ” ذكاء الأعمال باستخدام تقنيات اوراكل ومايكروسوفت- تحليل البيانات-التعامل مع قواعد البيانات ” .

– باحث إحصاء والتخصص إحصاء اقتصاد: درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو الإحصاء بتقدير ممتاز أو جيد جدا، الخبرة غير مطلوبه

– أخصائي إحصاء والتخصص إحصاء اقتصاد: ماجستير في الاقتصاد أو الاحصاء والخبرة غير مطلوبة.

– خبير إحصاء والتخصص إحصاء اقتصاد: الماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجدا وخبرة 5 سنوات وأكثر .

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:هنا