المحكمة تحدد مصير رجل قتل نجله وقطع جثته كعقاب

القاهرة(صدى):

قررت محكمة مصرية معاقبة رجل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل ابنه وقطع جثته أجزاء كعقاب له على متاجرته في المخدرات.

وتعود الواقعة إلى قبل 4 أعوام، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه بسلاح أبيض، وقام باستدراجه إلى شقة استأجرها خصيصًا لارتكاب جريمته.

وسدد الجاني عدة طعنات استقرت برأس ابنه وبطنه وقام بذبحه وتقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعها بأكياس وألقاها في أمكان متفرقة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم ” ع. أ “ ، بمعاتبة نجله عدة مرات على اتجاره في المواد المخدرة، محاولًا إبعاده عن أصدقاء السوء، الأمر الذي رفضه المجني عليه، فقرر الأب ارتكاب جريمته.