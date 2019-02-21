الإنفلونزا تقتل 2800 شخصًا في فرنسا

باريس(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأربعاء، وفاة ألفين و800 شخص خلال آخر إسبوعين؛ جراء انتشار وباء الأنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس ” H3N2 “ خلال فصل الشتاء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الأسبوعين الماضيين شهدا مراجعة 25 ألف شخص لأقسام الطوارئ بالمستشفيات؛ جراء إصابتهم بالإنفلونزا، وأن 4 آلاف و370 شخص منهم تم حجزهم بالمستشفيات.

وبحسب البيان فإن ألفين و800 شخص لقوا حتفهم على مدار الإسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن 87% من المتوفين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

ويعتبر فيروس H3N2 هو أحد فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر في مواسم محددة، وقد تسبب عام 2015 في وفاة 18 ألف شخص.