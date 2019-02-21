بعد الكشف عن زواجها السري..أول طلب لأنغام من جمهورها

أميرة خالد(صدى):

بعد تسريب خبر زواج الفنانة المصرية أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم ” السري ” ،والجدل المثار في الساعات القليلة الماضية، ظهرت المطربة في أول تفاعل لها مع الجمهور.

وعادت أنغام لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتغرد ،طالبة من جمهورها بمتابعة ألبومها الجديد، الذي تعاون فيه معها أحمد إبراهيم في 6 أغاني.

وكتبت أنغام على صفحتها في ” تويتر “ : ” اسمعوا ألبوم أنغام الجديد.. حالة خاصة جدًا دلوقتي على اليوتيوب “ .

وأثار زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا كبيرا، حيث اشترطت عليه تطليق زوجته الأولى، الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى.

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