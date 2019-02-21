بالصور.. سمو ولي العهد يصل إلى الصين في زيارة رسمية
وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بكين صباح اليوم في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية السيد خي لي فونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23793 ] نشر منذ 50 دقيقة
حفظ الله سموه من كل شر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2661 ] نشر منذ 22 دقيقة
استودعناك الله الذي لا تضيع ودائعة