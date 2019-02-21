بالصور.. الجوال يصيب امرأة بـ500 ثقب في قرنية عينها

تايبيه(صدى):

تسبب الاستخدام الخاطئ للجوال في إصابة امرأة جنوب تايوان بـ500 ثقب في قرنية إحدى عينيها.

وعانت المرأة وتدعى ” شين “ من آلام شديدة في عينيها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى، ليجد الأطباء أن قرنية عينها اليسرى ممتلئة بالدماء وكان بصرها قد تضرر بشكل دائم، كما أن الرؤية في عينها اليمنى أصبحت سيئة جدًا لوجود 500 ثقب في قرنيتها.

وكانت شين رفعت سطوع هاتفها لأقصى درجة لتتمكن من رؤية تفاصيل الشاشة عند الخروج من المنزل، ولم تقم بتغييرها خلال عامين.

وأوضح أحد الأطباء أن هاتفها كان يبعث ضوءًا بشدة تصل إلى 625 ”لومن “ أي أكثر من ضعف المستوى الموصى به وهو 300 لومن.

وأضاف أن تعريض العين إلى ضوء بشدة 600 لومن لمدة ساعتين فقط له نفس التأثير الذي يحدثه التعرض للخبز في الميكروويف.