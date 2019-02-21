بالفيديو.. لحظة ترحيب رئيس وزراء الهند بولي العهد باللغة العربية

نيودلهي(صدى):

خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، باللغة العربية، مرحبًا بزيارته للهند.

وفاجأ مودي الحاضرين في القصر الرئاسي بنيودلهي، بحديثه باللغة العربية قائلا: ” الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صديقي، مرحبًا بكم في الهند ” .

وابتسم ولي العهد كردة فعل على ترحيب مودي بالعربية، خلال المؤتمر الصحفي في روح من الصداقة القوية التي تربط البلدين.

يذكر أنه عقدت محادثات بين رئيس وزراء الهند ،وولي العهد، على مستوى الوفدين في قصر حيدر آباد في نيودلهي ،وقامت وزيرة الخارجية سوشما سواراج بزيارة سمو ولي العهد في مقر إقامته.

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