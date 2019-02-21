” النفي والإعدام ” عقاب زعيم كوريا الشمالية لمعارضي التقارب مع أمريكا
أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بنفي أو سجن أو إعدام ،معارضي التقارب الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف مركز ” استراتيجية كوريا الشمالية ” وهو منظمة للهاربين الكوريين الشماليين، أن كيم جونغ-أون أمر بنفي أو سجن أو إعدام نحو 50 — 70 شخصية من النخب الغنية ومصادرة ممتلكاتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تبقى فيه أسبوعًا على القمة الثانية بين كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 27 دقيقة
ابو خدود ورديه .. قادح قادح على كل حال ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 27 دقيقة
ابو خدود ورديه .. قادح قادح على كل حال ,,