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” النفي والإعدام ” عقاب زعيم كوريا الشمالية لمعارضي التقارب مع أمريكا

” النفي والإعدام ” عقاب زعيم كوريا الشمالية لمعارضي التقارب مع أمريكا
بيونغيانغ(صدى):

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بنفي أو سجن أو إعدام ،معارضي التقارب الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف مركز ” استراتيجية كوريا الشمالية ” وهو منظمة للهاربين الكوريين الشماليين، أن كيم جونغ-أون أمر بنفي أو سجن أو إعدام نحو 50 — 70 شخصية من النخب الغنية ومصادرة ممتلكاتهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبقى فيه أسبوعًا على القمة الثانية بين كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 27 دقيقة

ابو خدود ورديه .. قادح قادح على كل حال ,,

[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 27 دقيقة

ابو خدود ورديه .. قادح قادح على كل حال ,,

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