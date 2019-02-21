بالفيديو.. المنيع يوضح حالات يجوز فيها نبش قبور الموتى

علي القحطاني(صدى):

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على عدم جواز نبش قبور الموتى إلا في حالتين.

وقال المنيع في برنامج ” فتاوى ” : ” لا يجوز نبش القبور إلا لمصلحة خاصة تتعلق بالميت، أو مصلحة عامة يراها ولي الأمر ” .

وأضاف مثالا: ” كنبشه للتحقق من أن يكون قُتل، أو هناك اتهام بالقتل، أو هناك اتهام بالتسبب في موته، ونحو ذلك ” .

وتابع : ” وينبش القبر للتحري عن أسباب هذا القتل، أو للتحقيقات، وما يتعلق بمجريات الأمن، ونحو ذلك فهذا لا بأس به ” .