بالفيديو.. المنيع يوضح حالات يجوز فيها نبش قبور الموتى
شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على عدم جواز نبش قبور الموتى إلا في حالتين.
وقال المنيع في برنامج ” فتاوى ” : ” لا يجوز نبش القبور إلا لمصلحة خاصة تتعلق بالميت، أو مصلحة عامة يراها ولي الأمر ” .
وأضاف مثالا: ” كنبشه للتحقق من أن يكون قُتل، أو هناك اتهام بالقتل، أو هناك اتهام بالتسبب في موته، ونحو ذلك ” .
وتابع : ” وينبش القبر للتحري عن أسباب هذا القتل، أو للتحقيقات، وما يتعلق بمجريات الأمن، ونحو ذلك فهذا لا بأس به ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65976 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,